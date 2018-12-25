اشتباكات في تونس إثر انتحار صحافي حرقا

شهدت القصرين غربي تونس هدوءا صباح الثلاثاء بعد مواجهات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات على وفاة مصور صحافي أقدم على إحراق نفسه في المدينة.

وشهد وسط مدينة القصرين حالة احتقان في وقت متأخر الاثنين حيث أشعل العشرات من المحتجين عجلات مطاطية وأغلقوا الطريق في حي النور وشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وردت عليهم الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق الثلاثاء إن ستة أمنيين أصيبوا بجروح خفيفة خلال المواجهات التي اعتقل في أعقابها تسعة أشخاص.

تونس.. مصور تلفزيوني يحرق نفسه

وتوفي المصور الصحافي عبد الرزاق زُرقي بعد أن أضرم النار في نفسه مساء الاثنين احتجاجا على البطالة وعلى الأوضاع المتردية في منطقة القصرين. وقال الزرقي في الفيديو الذي نشره قبل وفاته "من أجل أبناء القصرين الذين لا يملكون مورد رزق.. اليوم سأقوم بثورة، سأضرم النار في نفسي".

ومدينة القصرين من بين المدن الأولى التي اندلعت فيها الاحتجاجات في 2010 وقتلت قوات الشرطة خلالها محتجين قبل أن تتسع رقعة المظاهرات في تونس وتطيح نظام الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك.

ورغم التقدم المسجل في الانتقال الديمقراطي بعد سقوط نظام بن علي في 2011 والعودة إلى النمو بعد سنوات من الركود، تجد السلطات التونسية صعوبات في الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للشعب.

ويؤجج التضخم الذي يغذيه خصوصا تراجع قيمة الدينار التونسي والبطالة التي لا تزال فوق 15 في المئة، التململ الاجتماعي الذي أدى إلى أعمال شغب في كانون الثاني/يناير 2018 في العديد من مدن البلاد.