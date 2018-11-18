اشتباكات وحظر للتجوال في عفرين

شهدت مدينة عفرين الأحد اشتباكات بين فصائل موالية للقوات التركية بعيد ساعات من فرض حظر للتجوال في المدينة الواقعة شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية وفصائل بالجيش السوري الحر من فيلق الشام وفرقة الحمزات ومجموعات أخرى، بدأت صباح الأحد هجمات على فصائل محلية شاركت في عملية "غصن الزيتون، التي سيطرت من خلالها أنقرة على المنطقة. وتواجه هذه الفصائل اتهامات بالسرقة والنهب.

وتزامنت الاشتباكات مع فرض حظر تجوال على المدنيين وعسكريين بالفصائل العاملة في عفرين.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت الأحد إن القوات التركية بدأت حملة "لمكافحة الفساد والتسلط الفصائلي"، وإن الحملة ستشمل مدن وبلدات عفرين وأعزاز وجرابلس والباب.