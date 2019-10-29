لأول مرة.. النظام السوري يشتبك مع القوات التركية

اندلعت اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات النظام من طرف آخر، على محور الأسدية جنوب مدينة رأس العين، في أول صدام مباشر بين الطرفين. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويترافق الهجوم مع قصف واستهدافات متبادلة، في هجوم نفذته القوات التركية من المحورين الشمالي والغربي، وذلك بغطاء من قبل طائرات مسيرة تركية، وسط تحليق لطائرات حربية تركية في سماء المنطقة، بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه القوات التركية.

وأصيب ستة عناصر من قوات النظام بقصف مدفعي تركي على المنطقة، كما قتل قيادي في فصيل "فيلق المجد" السوري الموالي لتركيا وأصيب أكثر من سبعة آخرين من الفصيل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم بسيارة تابعة لهم على محور تل أبيض شمال مدينة الرقة.

ونشر المرصد السوري أنه رصد استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة في منطقة أبو رأسين الواقعة بين تل تمر ورأس العين، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وذلك في هجوم متواصل من جانب الفصائل المدعومة تركيا بغطاء صاروخي وناري مكثف وعنيف ودعم من طائرات مسيرة تركية.

وتتركز الاشتباكات على محاور العريشة وباب الخير وأم عشبة، فيما وثق المرصد السوري مقتل سبعة عناصر من قوات النظام وإصابة أكثر من 14 آخرين بجراح متفاوتة، جراء القصف والاشتباكات بالمنطقة.

وقتل أربعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات ذاتها، فيما أصيب طفل من قرية تل محمد التابعة لمنطقة أبو رأسين جراء الاستهدافات من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وجرى إسعافه إلى مشفى تل تمر. على

كما دارت اشتباكات عنيفة على محاور بريف مدينة تل أبيض، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.