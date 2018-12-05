اصطدام طائرتين أميركيتين قبالة اليابان

قال مسئولون أميركيون إن طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية تعرضتا لـ"حادث مؤسف" في الجو قبالة سواحل اليابان، ما أسفر عن فقد سبعة عسكريين أميركيين.

ولم يقدم سلاح مشاة البحرية الكثير من المعلومات حول الحادث، لكن مسؤولا أميركيا طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة رويترز إن الطائرتين اللتين تعرضتا للحادث كانت إحداهما مقاتلة من طراز " أف أيه 18" بينما كانت الطائرة الأخرى من طراز "كي سي 130" للتزود بالوقود، وكان على متنها سبعة أشخاص.

وقال سلاح مشاة البحرية إن الطائرتين كانتا قد أقلعتا من قاعدة مشاة البحرية الجوية أيواكوني.