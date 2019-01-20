'اضغط لتصلي' مع بابا الفاتيكان

كشف البابا فرانسيس الأحد أمام المصلين في ساحة القديس بطرس الأحد عن حسابه الشخصي على تطبيق "اضغط للصلاة"، الذي يمكن مستخدميه من مشاركة صلواتهم عبر الإنترنت.

ويعتبر "اضغط للصلاة" التطبيق الرسمي لشبكة "صلاة البابا في أنحاء العالم"، وهو جزء من منصة "اضغط للصلاة" التي "تدعو الرجال والنساء من أنحاء العالم إلى مرافقة البابا في مهمة الرحمة للعالم"، ولها أيضا شبكات اجتماعية بست لغات.

ويمكن لأتباع الكنيسة الكاثولوكية التعرف من خلال التطبيق مواعيد الصلاة الشهرية للبابا. ويوجد بالتطبيق قسم "صلوا مع الشبكة" الذي يمكن المصلين (ومن بينهم البابا) من مشاركة صلواتهم مع آخرين، بحسب موقع "فاتيكان نيوز".

وقام البابا في الصلاة الأسبوعية بفتح حاسوب لوحي عارضا كيفية استخدام التطبيق. وقال: "شبكة الإنترنت تمكننا من الصلاة كمجتمع وأن نصلي سويا".

ويعتبر التطبيق "منصة الصلاة الرسمية" لليوم العالمي للشباب 2019 الذي سينطلق بين 22 و27 كانون الثاني/يناير المقبل في بنما، والذي سيشارك فيه البابا.

ولدى بابا الفاتيكان، إلى جانب ملفه الشخصي على هذا التطبيق، حسابات على تويتر وإنستغرام.