اعتداء بالسكين على فرقة فنية خلال حفل بالرياض.. وفيديو للحظة الهجوم

قال مغردون سعوديون إن شخصين حاولا طعن أعضاء فرقة استعراضية، خلال عرض أقيم ضمن فعاليات الملز الترفيهية في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة الرياض.

وقد رصدت عدسات الحاضرين، شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له.

وقد سقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين على خشبة المسرح خلال الهجوم، فيما تررددت أنباء عن سقوط جرحى في الهجوم الذي أثار هلعا بين الحضور.

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية، ما أغضب بعض المتشددين.

ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.