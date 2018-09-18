فيديو.. مشادة في طائرة إيرانية بسبب الحجاب

خاص بـ "موقع الحرة" / كريم مجدي

تداول مغردون إيرانيون مقطع فيديو يظهر مشادة بين مسافر ومسافرة على متن إحدى الرحلات الجوية.

وكان الرجل قد توجه إلى المسافرة في بادئ الأمر ليعترض على طريقة حجابها، إلا أن الأمور تطورت إلى حد الاعتداء عليها، حسب شهادة الركاب.

ووقعت الحادثة أثناء رحلة تابعة لخطوط ماهان الجوية الإيرانية، كانت متجهة من مدينة طهران إلى كرمان داخل إيران.

ويظهر في الفيديو ركاب آخرون وهم يحاولون إبعاد المسافر عن المرأة، بعدما حاول الوصول إلى كرسيها مرة أخرى وسط صيحات من النساء على متن الطائرة.

وحقق الفيديو نحو 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعدما نشرته الصحافية مسيح علينجاد على إنستغرام.

كما علقت الممثلة الإيرانية الشهيرة غلشيفته فراهاني على الفيديو قائلة: "للأسف، بدلا من أن يتعاطف مضيفو الطيران مع المظلوم فإنهم يقفون بجانب الظالم (بالطبع النساء والرجال كانوا شجعان)، ربما يتم دعوة الرجل للركوب في درجة رجال الأعمال إذا اعتذر، ماذا حدث لخطوط ماهان؟".

ودشن ناشطون إيرانيون وسما بعنوان #هواپیمایی_ماهان (خطوط_ماهان)، احتجاجا على طريقة تعامل طاقم الطائرة مع المعتدي.

وكان ناشطون قد أطلقوا حملة باسم #دوربين_ما_اسلحه_ما (كاميراتنا_أسلحتنا)، لرصد وتصوير حوادث إجبار السلطات الإيرانية ورجال الدين، النساء على ارتداء ارتداء الحجاب.