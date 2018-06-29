اعتداء ميريلاند.. الصحيفة المنكوبة تفتتح عددها بجملة واحدة

أصدرت صحيفة كابيتال غازيت نسختها ليوم الجمعة رغم الاعتداء المسلح الذي تعرض له فريقها في ميريلاند وأدى إلى مقتل خمسة وسقوط جرحى آخرين. قد خلت الصفحة الافتتاحية من أي مواضيع سوى جملة" عاجزون عن الكلام". علما بأن محرر الصفحة جيرالد فيشمان كان بين القتلى.

وقد عمل صحافيون صحافيون من داخل سياراتهم الخاصة، من أجل إصدار النسخة رغم الظروف الصعبة والصدمة التي يعيشها هؤلاء جراء الهجوم. وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن تعازيه وتضامنه مع أسر ضحايا الهجوم، وقال في تغريدة قبيل توجهه إلى ولاية ويسكونسين، إنه أحيط علما بالهجوم

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018

​وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في تغريدة على إن "الهجوم العنيف على صحافيين بريئين يؤدون عملهم هو هجوم على كل أميركي".

​وقال العضو في مجلس شيوخ ولاية ميريلاند كريس فان هولين "قلبي مع عائلات وأصدقاء وأحباء الضحايا في وقت نتابع هذا الوضع المريع. علينا أن نقف يدا واحدة لإنهاء العنف". وأكد رئيس مجلس النواب بول راين أن "الاعتداء الجنوني على صحيفة في ميريلاند...هو أمر مثير للغثيان. فليبارك الله هؤلاء الصحافيين".

​وكانت الشرطة قد ألقت القبض الخميس على مشتبه به في إطلاق النار داخل مقر الصحيفة في مدينة أنابوليس، فيما تجري تحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم. وقال قائد شرطة مقاطعة آن أروندل بالوكالة بيل كرامف إن المشتبه به في أواخر الثلاثينيات من العمر.