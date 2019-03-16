أستراليا تمنع دخول صحافي بسبب نيوزيلندا

قررت أستراليا منع دخول الصحافي البريطاني اليميني المتطرف المعروف بتعليقاته الاستفزازية ميلو يانوبولوس غداة وصفه الإسلام بأنه "همجي" و"غريب".

وقال وزير الهجرة ديفيد كوليمان في بيان السبت إن "تعليقات ميلو يانوبولوس على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش مروعة وتثير الكراهية والانقسام".

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن حكومة سكوت موريسون قررت في آذار/مارس ألا تمنح يانوبولوس تأشيرة دخول لأراضيها، لكنها غيرت موقفها لاحقا بعد تظاهرات لمحافظين.

ولا تعلق الحكومة الأسترالية عادة على القرارات المتعلقة بمنح التأشيرات، لكنها اتخذت خطوة استثنائية السبت في ضوء الغضب العالمي إثر مقتل 50 مسلما في هجوم نفذه أسترالي يميني متطرف في مسجدين في نيوزيلندا.

وصدر القرار الأسترالي بعد أن كتب يانوبولوس على فيسبوك أن اعتداءات مثل نيوزيلندا تحدث لأن الحكومات "تدلل... ثقافات دينية غريبة وهمجية".

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن "الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش كان ضد مسلمين يصلون بسلام". وتابع "لقد كان عملا شريرا".

ويعمل يانوبولوس محررا في موقع "بريتبارت" الأميركي المحافظ، ويعرف بتغريداته ذات الطابع الاستفزازي.

وقد منع من استخدام تويتر في تموز/يوليو 2016 لاتهامه بالتحريض على هجوم تعرضت له الممثلة السمراء ليزلي جونز بطلة فيلم "غوست باسترز".