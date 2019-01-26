السودان.. اعتصامات واعتقالات

تجددت الاحتجاجات الشعبية في السودان السبت في مدينة أم درمان وكردفان استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين فيما صادرت السلطات صحفا واعتقلت عددا من القيادات السياسية في البلاد.

وقالت ناشطون إن تظاهرات خرجت السبت في منطقة غبيش غرب كردفان، بالتزامن مع اعتصام نظمته طالبات جامعة الأحفاد في أم درمان نددن فيه بالأوضاع في البلاد وتعامل السلطات مع الاحتجاجات.

وحسب فيديو نشره ناشطون على الانترنت، رددت المحتجات هتافات من بينها "تسقط بس" و "لا تعليم في وضع أليم".

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا السبت إلى مواصلة التظاهر في الميادين والساحات العامة ضد نظام الرئيس عمر البشير، وتنظيم اعتصامات ومظاهرات ليليلة على مدار الأسبوع تنتهي بما أسماه "موكب الزحف الأكبر" من كل مدن وقرى السودان.

وحدد التجمع في بيان أماكن التظاهر والاعتصام ليوم الأحد.

وفي مسعى للحد من تصاعد الاحتجاجات، منعت قوات الأمن صحيفتي الجريدة والتيار السبت من الصدور.

وقال رئيس تحرير الجريدة أشرف عبد العزيز لـ"موقع الحرة" إن "جهاز الأمن والاستخبارات الوطني منعنا من نشر نسخة السبت، للمرة الـ25 منذ بدء الاحتجاجات"، موضحا أن الأمن "يرفض تناول أي مواد لها علاقة بالاحتجاجات أو الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

ولم يقتصر الأمر على مصادرة الصحف بل تعداها، حسب ناشطين، لاعتقال عدد من القيادات السياسية من بينها المتحدث الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء.

وعلى الرغم من ملاحقة السلطات السودانية لعدد من الناشطين خارج السودان، يواصل سودانيو المهجر أنشطتهم الداعمة للاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية في السودان في 19 كانون أول/ ديسمبر بسبب رفع أسعار الخبز، لكنها تطورت لاحقا لتطالب بإسقاط النظام، سيما بعد مقتل مواطنين قدرت السلطات عددهم حتى الآن بـ30 شخصا، بينما تتحدث قوى معارضة عن أكثر من 50 قتيلا.