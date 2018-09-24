اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

قالت وسائل إعلام رسمية الاثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال 61 من أفراد الجيش من البحرية والقوات البرية منهم ضباط كبار للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن 18 من المطلوب القبض عليهم ما زالوا في الخدمة وأضافت أن من بينهم 13 برتبه ميجر و12 برتبة كابتن من القوات البرية و24 برتبة لفتنانت أول من البحرية.

ونفذت السلطات حملات منتظمة استهدفت من تشتبه أنهم أعضاء في شبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب.

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وفي عملية منفصلة قالت شرطة اسطنبول إنها اعتقلت 21 شخصا ادعت أنهم كانوا يستخدمون تطبيقا مشفرا للتراسل تستخدمه الشبكة. وقالت الشرطة إن أغلب المعتقلين مدرسون كانوا يعملون في مدارس أو معاهد تابعة لشبكة غولن.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون حملة ما بعد محاولة الانقلاب التي جرى أغلبها أثناء حالة طوارئ أعلنتها البلاد بعد فترة وجيزة من الانقلاب وظلت سارية حتى تموز/يوليو 2018.

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.