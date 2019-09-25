اعتقالات جديدة في مصر.. مئات الأشخاص في السجن بينهم شخصيات بارزة

اعتقل أكثر من ألف شخص في مصر إثر تظاهرات الأسبوع الماضي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الأربعاء.

وخرجت تظاهرات نادرة الجمعة والسبت في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتقل على أثرها متظاهرون وصحافيون وناشطون سياسيون.

وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد إن منظمته وثقت بالتعاون مع منظمتين أخريتين اعتقال نحو 1100 شخص على خلفية أحداث الجمعة.

ومن بين المعتقلين، حازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية في انتخابات 2018، حسب ما ذكر الأستاذ الجامعي مصطفى كمال السيد نقلا عن عائلته.

واعتقل أيضا الأكاديمي حسن نافعة وهو كاتب ومحاضر بجامعة القاهرة حسب السيد.

وقال ناشطون على تويتر إن خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور قد اعتقل أيضا.

وكانت تظاهرات نادرة خرجت الجمعة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما دعا الممثل والمقاول محمد علي إليها عقب نشره فيديوهات يتهم فيها السيسي بالفساد.