السعودية توقف عددا من الأشخاص على خلفية 'هالوين الرياض'

أوقفت شرطة الرياض منظمي حفل أقيم بمناسبة "الهالوين"، بحسب تقارير إعلامية محلية وناشطين.

وقال حساب الأمن العام على تويتر إن شكاوى وردت حول "ارتفاع الضجيج" في ساعة متأخرة بعد منتصف ليل السبت في حي الثمامة بالرياض.

وأضاف في تغريدة في أن الشرطة اكتشفت وجود "حفل أقيم مقابل مبالغ مالية من دون الحصول على ترخيص"، وأن القائمين على الحفل "أثاروا مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة".

وقامت الشرطة باتخاذ "التدابير المناسبة وتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظميه وإحالة القضية إلى الجهات المختصة".

شرطة الرياض تباشر بلاغات عن ضجيج، في ساعات متأخرة من ليلة يوم السبت ١٤٤٠/٢/١٨ هـ بحي الثمامة، وتوقف منظمي حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات. — الأمن العام (@security_gov) October 27, 2018

ولم تذكر أية جهات رسمية هوية المقبوض عليهم ولا عددهم.

ونشرت صحف محلية مقطع فيديو يظهر ما قيل إنها عملية "مداهمة" للحفل:

فيديو..

.

لحظة مداهمة رجال الأمن لحفل هالوين الرياض والمقام بشكل مخالف.

.

#هالوين_الرياض

. pic.twitter.com/xCdjNNy7kl — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 27, 2018

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفل خاص بعيد الهالوين في المملكة.

ويرى مغردون أنها مناسبة جيدة، وأنها فقط تحتاج إلى تنظيم من قبل هيئة الترفيه، بينما يرفض آخرون الاحتفال بهذه المناسبة.

ويتم الاحتفال بالهالويين في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم في الـ31 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويقوم المشاركون فيها بالتنكر بأزياء تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات العامة.