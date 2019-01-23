اعتقال أربعة خططوا لمهاجمة بلدة مسلمة

أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء اعتقال أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك وقالت إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 23 مسدسا وبندقية.

وقال باتريك فيلان قائد شرطة غريس في ولاية نيويورك في مؤتمر صحافي إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في غريس زميلا له على صورة لطالب آخر وقال له "إنه يبدو كمطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟".

وتم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة وهو في الـ16 من عمره.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

وتأسست البلدة في ثمانينيات القرن الماضي على يد مجموعة من المسلمين معظمهم من الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية، كانوا يسكنون قبل ذلك في مدينة نيويورك.