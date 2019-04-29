اعتقال أميركي خطط لهجوم في كاليفورنيا

ألقت الشرطة الأميركية القبض الجمعة على عسكري سابق خطط لتنفيذ عمل إرهابي قرب مدينة لوس أنجليس ردا على الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلاندا في آذار /مارس الماضي وأودى بحياة 50 شخصا.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس إن مارك ستيفن دومينغو (26 عاما) تحول إلى الإسلام.

ويواجه دومينغو الذي خدم في أفغانستان اتهامات فيدرالية "بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة بهدف التسبب في خسائر بشرية كبيرة".

وأفادت تقارير بأن شرطيا سريا أعطاه قنبلة كان المتهم يعتقد أنه سيستخدمها لتنفيذ هجوم ضد مسيرة تؤمن بتفوق العرق الأبيض في مدينة لونغ بييتش الأحد بولاية كاليفورنيا.

وتفيد أوراق قضائية بأنه ناقش مع الشرطي السري تنفيذ هجمات ضد يهود وكنائس وضباط شرطة.