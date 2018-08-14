السلطات الإيرانية تعتقل ناشطا مدنيا

اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط المدني محمد دافري في مدينة ياسوج، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن أسرته الثلاثاء.

وقالت أسرة دافري إن عناصر استخباراتية اعتقلته من منزل أبيه السبت واستولت على ممتلكاته الشخصية بما في ذلك حاسوبه الشخصي ومذكرته.

ولم يعرف سبب اعتقال دافري حتى الأن أو مكان احتجازه، فيما يقول صديق لعائلة دافري إن الأخير محتجز في سجن ياسوج مؤقتا لمدة شهرين.

وأفاد نشطاء إيرانيون أن دافري محتجز حاليا في زنزانة انفرادية بسجن ياسوج، مطالبين في نفس الوقت بإطلاق سراحه.

واعتقل دافري (25 عاما) قبل ذلك في آذار/مارس الماضي على خلفية تهم تتعلق بالإضرار بالأمن القومي الإيراني، وأطلق سراحه بعد أيام بكفالة وصلت إلى 12 ألف دولار أميركي.

وكان سبب الاعتقال الحقيقي أنذاك، كتابته لمقالات على الإنترنت ينتقد فيها طريقة تعامل المسؤولين مع الأوضاع المعيشية للشعب ودور الحرس الثوري في إسقاط طائرة ركاب كانت متجهة من طهران إلى ياسوج في 18 شباط/فبراير.