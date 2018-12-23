اعتقال بابا نويل في العراق.. الشرطة تنفي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال عطلة نهاية الأسبوع صور لبابا نويل يظهر فيها وكأنه قد تم اعتقاله من قبل قوات الشرطة العراقية.

ونشرت مجموعة من الصفحات الساخرة على فيسبوك أنباء عن اعتقال بابا نويل مع صورة مكتوب عليها "شرطة كربلاء تعتقل بابا نويل".

فيما زعمت صفحات أخرى أن الاعتقالات جرت في مدن مختلفة في العراق منها النجف والحمدانية في الموصل والسليمانية في إقليم كردستان.

لكن المتحدث باسم شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي أصدر بيانا قال فيه "إن قيادة الشرطة تنكر هذه الأخبار تماما ولا يوجد مثل هذا الاعتقال".

ودعا الغانمي إلى ضرورة التحقق من الأخبار من مصادر رسمية لمنع نشر مثل هذه الشائعات وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة".

ووفقا للعديد من وسائل التواصل الاجتماعي في العراق يرى الكثير من المسيحيين في البلاد أن عام 2018 كان أفضل بكثير من الأعوام التي سبقته على مستوى الاحتفال بأعياد الميلاد بسبب تحسن الوضع الأمني.

وقال فادي هانا (25 عاما) وهو طالب جامعي في بغداد "أحب عيد الميلاد، ذهبت للتسوق بالأمس، ورأيت هذا العام بعض الناس يرتدون أزياء بابا نويل ويقفون أمام المحلات التجارية وهم يلعبون مع الأطفال".

وأضاف "سمعت التقارير التي تتحدث عن اعتقال الشرطة للناس في ملابس بابا نويل، لكنني لا أصدقها، مثل هذ الأمور لم تحدث، ولا يمكن أن تحدث أبدا".