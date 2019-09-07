اعتقال تونسيين في إيطاليا بتهمة تمويل أئمة متطرفين

اعتقلت الشرطة الإيطالية 10 أشخاص في منطقة أبروتسو على خلفية ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال بهدف تمويل جماعات إسلامية متطرفة.

وقال محققون في مؤتمر صحافي السبت إن ثمانية تونسيين وإيطاليين اثنين يشتبه في قيامهم بتمويل أنشطة "بمبالغ مالية ضخمة" مرتبطة بتنظيم "النصرة" الإسلامي المتطرف.

ووفقا للادعاء العام، استخدم الأشخاص المحتجزون، بما في ذلك إمام مسجد دار السلام القريب من مدينة تيرامو، ومحاسب إيطالي الأموال التي تم الحصول عليها من خلال التهرب الضريبي لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وبعض الأئمة المتطرفين المقيمين في إيطاليا.

وقالت السلطات إن جميع الأشخاص العشرة المحتجزين يخضعون للتحقيق بتهم غسل الأموال لأغراض إرهابية.