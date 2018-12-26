اعتقال خلية لداعش في شمال العراق

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء اعتقال ثمانية مسحلين من تنظيم داعش خلال حملة أمنية في مدينة كركوك شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك أفراسياو كامل في تصريح صحافي الأربعاء إنه إن الاعتقالات وقعت في حي القادسية وسط المدينة، مشيرا إلى أن المعتقلين كانت بحوزتهم أسلحة ومواد متفجرة.

وأوضح المسؤول أن هؤلاء "سبق أن نفذوا أنشطة إرهابية في بعض القرى التابعة لبلدة الحويجة(جنوب) وأنهم كانوا بصدد تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية وسط كركوك".

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد كشف الثلاثاء أن "إرهابيين تابعين لداعش، اختطفوا 19 شخصا بكركوك".

ورغم الحملة الدولية على داعش في سوريا والعراق لا تزال للتنظيم جيوب متبقية في بعض المناطق العراقية.

وتؤكد تقارير عراقية رسمية أن هناك نحو 60 ألف مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب كثير منهم لا يزالون طلقاء.