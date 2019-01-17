اعتقال خلية خططت لهجمات في منبج

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن قوات مجلس منبج العسكري اعتقلت خلية يعتقد أنها تقف وراء الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء في المدينة وقتل فيه 19 شخصا بينهم أربعة أميركيين.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن الأشخاص المعتقلين وعددهم سبعة، شكلوا خلية سرية لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في منطقة منبج الواقعة شمالي سوريا.

وأضاف أن هؤلاء "اعترفوا بالعمل بتوجيه من الفصائل العاملة في عملية درع الفرات والاستخبارات التركية وعثر في حوزرتهم على أسلحة ومتفجرات".

وتحدث المرصد من جهة أخرى عن وصول "فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) إلى منبج للتحقيق في التفجير" الأول من نوعه الذي يقتل فيه عناصر من التحالف ومرافقوهم.

وقال إن مصادر خاصة أكدت أن "التحقيقات تجري على مستوى عال في قضية تفجير منبج"، مشيرا إلى أن "فريق FBI وصل إلى المدينة خلال الساعات الأخيرة وباشر التحقيقات".

ولم تؤكد أي مصادر أميركية مشاركة FBI في تحقيقات في المدينة الخاضعة لسيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.

ويسود منبج هدوء حذر بعد يوم على الهجوم، وفق المرصد الذي قال إن طائرات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع لداعش في سوريا الخميس.