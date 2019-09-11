ناشطون: اعتقال داعية انتقد هيئة الترفيه السعودية

كشف حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة على تويتر عن اعتقال الشيخ عمر المقبل، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على خلفية مقطع له انتشر قبل أيام، يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه السعودية.

الداعية السعودي كان قد قال في المقطع المصور: "لسنا ضد الترفيه بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية. نحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه".

ووصف حساب "معتقلي الرأي" اعتقال الشيخ عمر بـ "التعسفي"، وأنه "جريمة لا تغتفر".

وأضح الحساب في سلسلة تغريدات تحت وسم "#اعتقال_عمر_المقبل"، أن اعتقال الشيخ ع "لن يكون الأخير طالما أن "السلطات (السعودية) ترفض الاستماع إلى الرأي الأخر".

وإلى جانب الشيخ عمر، كان السلطات السعودية قد اعتقلت عددا من رجال الدين بينهم إمام الحرم المكي صالح آل طالب، لإدلائهم برأيهم في هيئة الترفيه والانفتاح الذي يقوم به ولي العهد السعودي في المملكة، كالسماح للمرأة بالقيادة ودخول الملاعب الرياضية وإقامة حفلات غنائية.