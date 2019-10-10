اعتقال رجلين على صلة بمحامي ترامب الشخصي

قال متحدث باسم مكتب ممثل الادعاء الأميركي في مانهاتن بنيويورك الخميس إن رجلي أعمال على صلة برودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب اعتقلا بسبب انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأضاف المتحدث أن ليف بارناس وإيجور فرومان، من مانهاتن، اعتقلا فيما يتعلق بقضية في نيويورك تخص قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وقال مصدر مطلع إن الرجلين كانا يعتزمان السفر إلى فيينا الأربعاء.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الرجلين من المتوقع أن يمثلا أمام محكمة اتحادية في فرجينيا الخميس.

وتفيد ملفات محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على "ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات".

ورفض جون دود محامي الرجلين التعليق على الاتهامات.

وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري. ووفقا للعديد من التقارير الإعلامية، فقد ساعد الرجلان في تقديم جولياني للدوائر السياسية العليا في أوكرانيا.

وجاء اعتقالهما في وقت يجري مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيق مساءلة للرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.