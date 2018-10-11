اعتقال رجل خطط لتفجير نفسه في واشنطن

تحتجز السلطات الاتحادية الأميركية رجلا في نيويورك قالت إنه خطط لتفجير نفسه في واشنطن يوم الانتخابات النصفية المقررة الشهر المقبل.

وقال المدعي العام جيفري بيرمان في بيان إن المعتقل يدعى بول روزنفيلد (56 عاما) كان يخطط لصنع متفجرات متعددة منها قنبلة وزنها نحو 100 كيلوغرام.

وذكر مساعد المدير المكلف بمكتب التحقيقات الاتحادي وليام سويني في بيان "لو كان روزنفيلد نجح لكانت مؤامرته أودت بحياة المارة الأبرياء وتسببت في دمار لا يوصف".

وقال ممثلو الادعاء إن تهما وجهت للمعتقل تتعلق بتصنيع جهاز مدمر ونقله بين الولايات واستلام متفجرات، وهي تهم تنطوي كل منها على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.