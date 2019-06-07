اعتقال رجل حاول شن هجوم وسط نيويورك

اعتقلت السلطات في مدينة نيويورك الجمعة رجلا كان يحاول شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير في ساحة تايمز سكوير الشهيرة وسط المدينة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

ويخضع الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

وقالت مصادر في وحدات إنفاذ القانون إنه لا يوجد أي تهديد لتايمز سكوير في الوقت الحالي، مضيفة أن خطة سرية ساعدت في تعقب الرجل من منطقة كوينز في نيويورك لحين اعتقاله.

ونقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن مصادر قولها إن المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك وواشنطن والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها.

كما ذكرت مصادر أخرى أن الرجل ربما يكون ذئبا منفردا، وهو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ اعتداءات بمفردهم ولا تقف وراءهم جماعات أو جهات معينة.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة في المنطقة الشرقية من نيويورك في وقت لاحق الجمعة.