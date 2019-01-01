اعتقال رجل دهس حشدا بسيارته في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل بعدما دهس حشدا بسيارته في وقت سابق الثلاثاء ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل.



وقالت شرطة مدينة مونستر إن سائق سيارة مرسيدس يبلغ من العمر 50 عاما حاول في البداية دهس مجموعة من الأشخاص في مدينة بوتروب غربي البلاد بعد وقت قصير من منتصف الليل، غير أن المارة تمكنوا من القفز بعيدا عن طريق السيارة.



والرجل الذي لم تذكر الشرطة اسمه، قاد السيارة بعدها إلى وسط مدينة بوتروب حيث صدم الحشد.



وقالت الشرطة إن أولئك الذين صدمهم كان بينهم مواطنون سوريون وأفغان، وبعضهم أصيب بجروح خطيرة.



وأسرع السائق بعدها بسيارته نحو مدينة إسن القريبة، حيث حاول صدم أشخاص كانوا ينتظرون في مرآب حافلات لكنه فشل، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه للاشتباه في محاولة القتل.



وقالت الشرطة إن السائق أدلى بتصريحات معادية للأجانب أثناء اعتقاله،

موضحة أن "سلطات التحقيق تعمل الآن على فرضية أنه كان هجوما متعمدا، ربما دافعه وجهة نظر معادية للأجانب لدى السائق" مضيفة أن هناك دلالات تشير إلى أن المشتبه فيه يعاني من اختلال عقلي.



وفي أبريل/ نيسان الماضي، قاد ألماني شاحنة في مونستر باتجاه حشد ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة العشرات. وسعى السائق لطلب مساعدة نفسية خلال الأسابيع التي سبقت الهجوم ثم قتل نفسه بعده.



وفي الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول، هاجم مواطن تونسي يقود شاحنة سوق عيد ميلاد مزدحم في برلين ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. ولقي المهاجم الذي فر من الموقع حتفه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في إيطاليا.