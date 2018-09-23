اعتقال رجل هدد ترامب

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر قال مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا.

وقالت خدمة المارشال الأميركية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان السبت إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي قد تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأميركي في حزيران/ يونيو الماضي في منشور على فيسبوك.

واختفى كريستي بعد نشر تهديداته واتهمته محكمة فدرالية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.