اعتقال زوج ناشطة إيرانية معتقلة

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن السلطات الايرانية ألقت القبض على زوج المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده.

وذكر فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان "أولا سجنت السلطات نسرين ستوده بتهم غير صحيحة ثم قامت بمضايقة وترهيب وتهديد عائلتها وأصدقائها، والآن ألقت القبض على زوجها رضا خندان".

وكان خندان قال على موقع فيسبوك الاثنين إن وزارة المخابرات استدعته للاستجواب، وذكر أنه عندما اعترض على ذلك قيل له "إذا أنت رهن الاعتقال".

وحكمت محكمة الثورة الإيرانية على المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده (55 عاما) في حزيران/يونيو الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس.

وقضت ستوده نحو ثلاثة سنوات في السجن لإدانتها في 2010 بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي تهم نفت ارتكابها، وأفرجت السلطات عنها في 2013.

ثم اعتقلت مرة أخرى في حزيران/ يونيو الماضي وقال زوجها آنذاك لوسائل إعلام إيرانية إنها تواجه اتهامات متعلقة بالأمن.

ووفقا لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك فإن ستوده تدافع عن مجموعة من الناشطين المدافعين عن الحقوق من بينهم نساء خلعن الحجاب علنا احتجاجا على إلزام المرأة بارتدائه في إيران.