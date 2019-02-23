اعتقال سائح أميركي في الأقصر

تحفظت قوات الأمن في ميناء مطار الأقصر الدولي السبت على سائح أميركي، للاشتباه به بمحاولة تهريب 18 قطعة أثرية على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى القاهرة.

وقالت مصادر مصرية إن قوات مطار الأقصر اشتبهت في سائح أميركي يعمل مدرس تاريخ ويحاضر في عدة دول، أثناء مروره على أجهزة التفتيش خلال توجهه إلى القاهرة ومنها إلى الأردن، وعثرت بحوزته على عدد من القطع المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام.

وأضافت المصادر أنه بالعرض على اللجنة الأثرية بالمطار، تبين أن العملات والقطع التي تم ضبطها تعود للعصر اليوناني، وتشمل 7 عملات برونزية، و6 عملات فضية، تحمل صور الإسكندر الأكبر والملك أغسطس، إلى جانب 3 رؤوس أسهم صغيرة الحجم من البرونز.

وأفادت المصادر المصرية بأن أمن الموانئ صادر القطع، واتخذ الإجراءات القانونية حيال السائح وأحالته للنيابة العامة.