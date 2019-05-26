اعتقال سعودي في مطار بيروت

اعتقلت السلطات اللبنانية الأحد في مطار بيروت سعوديا كان ينقل نحو 10 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون المخدرة، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن "جهاز أمن المطار أوقف بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المواطن السعودي ح. الرويلي، لدى مغادرته المطار وبحوزته ما يقارب 10 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون".

ولم يكن بالإمكان على الفور الاتصال بقوات الأمن للحصول على تفاصيل إضافية عن الواقعة.

ويصنع الكبتاغون في لبنان وعلى الأرجح في سوريا أيضا والعراق ويصدر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.

وكانت قوى الأمن اللبنانية أعلنت في نيسان/أبريل الماضي ضبط ما يزيد على 800 ألف حبة كبتاغون قيمتها نحو 12 مليون دولار كانت مخبأة في شاحنة براد ومتوجهة إلى "بلد عربي".

وفي تموز/يوليو 2018 قتل ثمانية أشخاص واعتقل نحو 40 خلال تبادل لإطلاق النار بين جنود لبنانيين وأشخاص يشتبه بإتجارهم بالمخدرات وخصوصا الكبتاغون في شرق البلاد.