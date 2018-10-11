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اعتقال شبكة تمول تنظيم داعش في بغداد وأربيل

عناصر من قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق-أرشيف

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الخميس اعتقال 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم لشبكة وفرت تمويلا لتنظيم داعش في بغداد وأربيل.

وقال التحالف في بيان إن قوة مشتركة تضم قواته وقوات عراقية خاصة ووحدات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان نفذت مداهمات في الفترة من السابع إلى التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف أن المداهمات أسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه بانتمائهم لشبكة الراوي المالية التي تعمل "كجماعة تسهيلات مالية" لتنظيم داعش.​

ونقل البيان عن قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة-عملية العزم الصلب الميجر جنرال باتريك روبرسون قوله إن "الاعتقالات توجه ضربة قوية لقدرة داعش على تهديد المدنيين وترهيبهم".

وأضاف أن "هذا يظهر أن من يساعدون أو يرعون أو يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لداعش سيواجهون عواقب وخيمة".

وأعلنت الحكومة العراقية النصر على تنظيم داعش في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن مقاتلي التنظيم لا يزالون ينفذون عمليات قتل وخطف في بعض مناطق العراق.

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