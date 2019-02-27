اعتقال شخص بتهمة الإرهاب في هولندا

قال ممثلو الادعاء الهولنديون إنهم اعتقلوا رجلا عمره 48 عاما للاشتباه في إعداده لهجوم إرهابي، وعثر على مسدس وذخيرة في منزله في مدينة خرونينغن شمالي البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني اعتقال الرجل الأربعاء، وقال إن قاضي التحقيق أمر باحتجازه 90 يوما لحين انتهاء التحقيقات.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الرجل، الذي لم يتم إعلان هويته، اعتقل بعد أن أبلغت وكالة المخابرات الهولندية السلطات أنه مؤيد لتنظيم داعش وأنه يملك سلاحا.

وعثرت الشرطة على المسدس مخبأ في حقيبة ظهر أطفال عندما فتشت منزله.

وأبقى المنسق الهولندي لمكافحة الإرهاب على مستوى التأهب في البلاد على أربع درجات على مقياس يصل إلى خمسة، وذلك أمس الثلاثاء.