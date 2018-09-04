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السفارة الأميركية في القاهرة تستأنف أعمالها بعد حادث

السفارة الأميركية في القاهرة

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أنها استأنفت أعمالها بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات.

وكانت مصادر أمنية مصرية أعلنت الثلاثاء اعتقال رجل إثر إلقائه مواد متفجرة قرب السفارة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وفق المصادر، فيما كتبت السفارة على حسابها في تويتر أنها على علم بالحادث الذي وقع في شارع سيمون بوليفار.

وأكد مصدر أمني لـ"الحرة" أنه تم إلقاء القبض على شخص ألقى عبوة بدائية الصنع تحتوي علي إسمنت ومسامير بميدان سيمون بوليفار واستطاعت أجهزة الأمن تفكيك العبوة ولم تحدث أية إصابات.

ونشر مغردون ما قالوا إنها فيديوهات وصور للحادثة:

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