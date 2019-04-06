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أميركا

اعتقال شخص هدد بقتل إلهان عمر

إلهان عمر

أفادت وسائل إعلام أميركية السبت باعتقال رجل من نيويورك بعد تهديده بقتل عضوة الكونغرس عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر.

وذكرت محطة "أي بي سي" الإخبارية أن باتريك كارلينو (55 عاما) من مدينة أديسون بولاية نيويورك قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كليهما في حال إدانته.

وتلقى أحد الموظفين العاملين في مكتب إلهان عمر في 21 أذار/مارس الماضي مكالمة هاتفية تبين فيما بعد أن كارلينو هو من أجراها.

وسأل كارلينو الموظف خلال المكالمة "هل تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل عندها (إلهان)، إنها إرهابية، سأضع رصاصة في جمجمتها".

رشيدة طليب (يمين) وإلهان عمر (يسار)
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ومثل كارلينو أمام المحكمة الجمعة وهو محتجز حاليا في انتظار جلسة محاكمة جديدة تعقد في 10 نيسان/أبريل، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل.

وفازت إلهام عمر (36 عاما)، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بمقعد في مجلس النواب الأميركي عن ولاية مينيسوتا في الانتخابات النصفية التي جرت في 2018.

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