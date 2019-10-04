اعتقال صحافية روسية في إيران "بتهمة التجسس"

قالت السفارة الروسية في طهران الجمعة، إنه تم احتجاز صحافية روسية في العاصمة الإيرانية.

وأكدت السفارة في بيان التقارير التي تفيد بأن يوليا يوزيك كانت محتجزة في طهران، لكنها قالت إنها لا تزال تدرس التفاصيل.

وقال بوريس فوتسيخوفسكي، زوج يوزيك السابق، على فيسبوك الجمعة إن الصحافية كانت في إيران لمدة أربعة أيام وأنها اتصلت به من الاحتجاز قائلة إنها تواجه اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونشرت يوزيك، التي عملت في العديد من الإصدارات الروسية البارزة ونقلت الأخبار من إيران، صوراً من رحلتها على إنستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة إنها تحب الوجود هناك.

وأضاف فوتسيخوفسكي أن سلطات المطار قد صادرت جواز سفر يوزيك عند وصولها طهران، وأخبروها بأنه سيتم إعادته لها عند مغادرتها البلاد.

وقال فوتسيخوفسكي إن الحرس الثوري قد اقتحم غرفة الفندق التي كانت تقيم فيها الصحافية الروسية.

وكانت يوزيك قد عملت لسنوات كمراسلة إخبارية في إيران، إلا أنها عادت مؤخرا إلى العاصمة طهران بعدما تلقت دعوة من طرف غير معروف حتى الآن، بحسب فوتسيخوفسكي.