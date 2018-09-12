اعتقال صحافي نمساوي في تركيا

اعتقلت السلطات التركية صحافيا وناشطا نمساويا الثلاثاء للاشتباه في تورطه في جريمة تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الذي يعمل لصالحه.

وأوضح موقع "Re:volt" وهي مجلة إلكترونية يسارية ناطقة بالألمانية، أن ماكس زيرنجاست اعتقل في شقته في العاصمة التركية، ويعتقد أنه اتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وندد الموقع باعتقال زيرنجاست الذي قال إنه يعيش في تركيا منذ سنوات، ووصفه بأنه ناشط ومؤلف يساري متحمس يدافع عن الحرية والديموقراطية.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن مواطنا نمساويا اعتقل في أنقرة الثلاثاء، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل حماية للبيانات.