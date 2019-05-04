اعتقال صحفية في إيران

قالت صحيفة إيرانية السبت إن السلطات اعتقلت إحدى مراسلاتها في وقت سابق من هذا الأسبوع أثناء تغطية احتجاجات رافقت الاحتفال بيوم العمال العالمي، والذي ترافق أيضا مع اعتقال عشرات النشطاء العماليين.

وذكرت صحيفة الشرق المقربة من الإصلاحيين أن الشرطة اعتقلت الصحفية مرضية أميري خلال تغطيتها لتظاهرة خارج البرلمان الإيراني في طهران.

وأكدت أن السلطات احتجزت في الوقت ذاته حوالي 30 عاملا من المحتجين بينهم اثنان من الناشطين يدعيان رضا شهابي وحسن سعيدي.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن المعتقلين سيطلق سراحهم قريبا نقلا عن المدعي العام محمد جعفر منتظري.

وخلال العامين الماضيين شهدت إيران العديد من الاحتجاجات على خلفية تدهور الاقتصاد وتراجع قيمة العملة المحلية.

واعتقلت طهران خلال السنوات الماضية عشرات الصحفيين والناشطين، وصدرت بحق العديد منهم احكام قضائية بالسجن لسنوات "بعد محاكمات جائرة"، وفق منظمة العفو الدولية.