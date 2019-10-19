اعتقال عراقي في أستراليا لدوره في وفاة 350 شخصا

ألقت السلطات الأسترالية القبض على مهرب عراقي لدوره في وفاة أكثر من 350 شخصا في غرق قارب كان يقلهم قبل نحو 18 عاما.

وتم توقيف ميثم راضي (43 عاما) في مطار بريسبان الأسترالي الجمعة بعد تسلمه من نيوزيلاندا، ووجهت له تتهم تتعلق بتهريب بشر إلى أستراليا.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في وقت لاحق. ويواجه في حال إدانته السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

والعراقي متهم بالمشاركة في تهريب 421 شخصا، غالبيتهم لاجئون عراقيون وأفغان، في قارب صيد انطلق عام 2001 من إندونيسا نحو أستراليا، لكنه تعرض للغرق أثناء رحلته في المحيط الهندي، ما أدى إلى وفاة 353 شخصا من بينهم 146 طفلا.

وقالت الشرطة في بيان السبت إنه حصل على أموال من ضحايا المركب الغارق مقابل تهريبهم.

وهو ثالث شخص يتم تقديمه للمحاكمة في هذه الكارثة بعد إدانة رجلين آخرين لدورهما فيها، أحدهما في مصر والآخر في أستراليا.