اعتقال 'قاتل' مسؤول سابق في المخابرات الأردنية

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمن العام في الأردن الرائد عامر السرطاوي أن قوات الأمن ألقت فجر الأربعاء القبض على شخص يشتبه في أنه قتل مسؤولا سابقا في جهاز المخابرات.

وقتل اللواء في المخابرات المتقاعد حابس الحناينة (55 عاما) مساء الثلاثاء عندما أطلق عليه مسلح مجهول النار أمام منزله قيد الإنشاء في الفيصلية بمحافظة مادبا 32 كيلومترا جنوب عمان، قبل فراره من المكان.

وأصيب الحناينة الذي كان يشغل منصب مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في دائرة المخابرات العامة، بثلاث عيارات نارية في الصدر.

وقال السرطاوي في بيان إن "القاتل اعترف خلال التحقيق معه بأنه خطط منذ فترة لقتل الحناينة لاعتقاده بأنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005 وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله".

وأضاف أن "القاتل تم تحويله للجهات القضائية المختصة".