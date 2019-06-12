اعتقال مؤيدين لغولونوف في موسكو

اعتقلت السلطات الروسية الأربعاء نحو 94 شخصا بينهم السياسي المعارض أليكسي نافالني خلال تظاهرة احتجاجية في موسكو للمطالبة بمعاقبة ضباط الشرطة المتورطين في تلفيق قضية مخدرات بحق الصحفي إيفان غولونوف.

ودعي لتنظيم المسيرة غير المرخصة في البدء للضغط من أجل إطلاق سراح غولونوف الذي اعتقل الأسبوع الماضي بتهم حيازة مخدرات ثم أطلق سراحه الأربعاء بعد إسقاط التهم عنه.

ومنذ الخميس الماضي، أثيرت شكوك حول ظروف توقيف غولونوف، الذي يعمل لحساب موقع "ميدوزا" المعروف بتحقيقاته عن فساد النخب، ومدى صحة الاتهامات التي سيقت بحقه.

وقالت السلطات إن عناصر الشرطة الذين اعتقلوا الصحفي أوقفوا عن الخدمة ويجري التحقيق معهم.

وتمت أيضا إقالة اثنين من كبار مسؤولي الشرطة، الأول هو الجنرال أندريه بوتشكوف المسؤول عن قوات الأمن في الإقليم الغربي لموسكو، والثاني هو الجنرال يوري ديفياتكين الذي يقود دائرة مكافحة تهريب المخدرات في موسكو.

وتعد هذه الإجراءات بحق عناصر الشرطة غير مسبوقة في روسيا حيث تتهم الأجهزة الأمنية والشرطة غالبا بفبركة قضايا المخدرات للتخلص من الأصوات المعارضة وحيث التبرئة أمام القضاء نادرة إجمالا.