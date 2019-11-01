اعتقال محتجين اقتحموا جمعية المصارف اللبنانية

اعتقلت السلطات اللبنانية الجمعة عددا من الأشخاص اقتحموا جمعية المصارف اللبنانية في بيروت وذلك في أول أيام فتح البنوك بعد أسبوعين من إغلاقها.

وكان محتجون قد اقتحموا مقر الجمعية وأغلقوا المبنى عليهم متهمين الجمعية بدعم السلطة في وجه الفقراء.

واستأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء يوم الجمعة للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

ويشهد لبنان احتجاجات تطالب بإلغاء الطائفية السياسية في البلاد ومواجهة الفساد.