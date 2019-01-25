اعتقال مستشار سياسي مقرب من ترامب

أعلن مكتب روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016، اعتقال المستشار السياسي الذي كان مقربا من حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية روجر ستون بناء على تهم بالتأثير على شهود وجرائم أخرى.

ووجهت السلطات سبعة اتهامات إلى ستون الذي تصفه وسائل الإعلام الأميركية بالمستشار غير الرسمي لترامب، تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتأثير على شهود.

وأفادت شبكة CNN بأن السلطات داهت منزل ستون في مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا في حوالي الساعة السادسة صباح الجمعة.

وتم تسليط الضوء على ستون بسبب تعليقات يبدو منها أنه كان على علم مسبق بخطة ويكيليكس لنشر عناوين بريدية تعود لديمقراطيين سرقها عملاء في الاستخبارات الروسية.

وكان تسريب رسائل إلكترونية تعود لمدير حملة هيلاري كلينتون جون بوديستا واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قد أدى إلى إحراج كبير وإلهاء للحملة الديمقراطية خلال الأسابيع الأخيرة للسباق الرئاسي في 2016.

وأكد ستون الذي وسع فريق دفاعه الشهر الماضي، أنه لم يكن على علم مسبق بخطط ويكيليكس.