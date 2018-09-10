اعتقال اثنين من رواد المسرح في إيران.. والسبب: حركات الممثلين

اعتقل اثنان من رموز المسرح في إيران عقب نشر مقطع لمسرحية 'حلم ليلة منتصف الصيف' والتي يظهر فيها ممثلون وممثلات.

واعتقلت المخرجة مريم كاظمي ومدير المسرح سعيد أسدي الأحد بقرار صادر من المحكمة، بحسب وكالة إسنا.

وقال وزير الثقافة شاهرام كارامي إن سبب المشكلة هي نوع الموسيقى التي تظهر في المقطع الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية على نطاق واسع.

وأضاف كارامي أن حركات الفنانيين كانت سببا أيضا في صدور قرار الاعتقال، إذ يمنع الرجال والنساء من الرقص معا في إيران.

ومن المقرر أن يخرج كل من كاظمي وأسدي الثلاثاء، بعدما دفعا كفالة قدرها 23 ألف دولار، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

و'حلم ليلة منتصف الصيف' هي إحدى أشهر مسرحيات ويليام شكسبير، وقد تم إنتاجها في شكل أفلام ومسرحيات.