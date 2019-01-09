اعتقال مشتبه به جديد في هجمات باريس

أعلنت السلطات البلجيكية إلقاء القبض على مشتبه به جديد في إطار التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وقال المتحدث باسم الادعاء الفدرالي البلجيكي إريك فان دويسي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن المشتبه به الذي اعتقل قبل أعياد الميلاد، يعتقد بأنه متورط في عملية تزويد بنادق آلية استخدمت في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة المئات.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قضت محكمة بلجيكية بسجن المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس، صلاح عبد السلام 20 عاما بتهمة الشروع في القتل بدافع الإرهاب.

وجاء النطق بالحكم بعد إدانة عبد السلام على خلفية إطلاق النار على قوات الأمن في بروكسل منتصف آذار/مارس 2016.

وأدانت المحكمة أيضا التونسي سفيان عياري، وهو شريك عبد السلام، على خلفية مشاركته في الجريمة. وأصدرت كذلك حكما بسجنه 20 عاما.