بلغاريا.. اعتقال مشتبه على صلة بمقتل الصحافية مارينوفا

اعتقلت السلطات البلغارية مشتبها به على صلة بمقتل الصحافية والمراسلة التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا التي عثر على جثتها بعدما ألقت الضوء على فساد حكومي محتمل، حسبما أوردت الإذاعة الحكومية الثلاثاء.

وقالت تقارير محلية إن المشتبه به "مواطن روماني يحمل جواز سفر من مولدوفا".

وتحقق الشرطة البلغارية حاليا في اغتصاب ومقتل مارينوفا التي عثر على جثتها مخنوقة السبت قرب نهر الدانوب.

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وكانت مارينوفا تعمل مديرة إدارية لتلفزيون "تي في أن" وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان "الكاشف".

وتناولت الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 أيلول/سبتمبر تحقيقا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين.