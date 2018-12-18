المغرب.. اعتقال مشتبه في قتله سائحتين

أعلنت السلطات المغربية اعتقال شخص صباح الثلاثاء في مراكش للاشتباه في علاقته بمقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب المملكة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن المحققين يبحثون عن مشتبه فيهم آخرين بعد يوم على العثور على جثتي السائحتين وهما دنماركية ونروجية، على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية بإقليم الحوز في جبال الأطلس الكبير.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن عنقي الضحيتين عليهما آثار جروح من سكاكين، مشيرة إلى أنه عثر عليهما في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة جبل توبقال وهي الأعلى في شمال أفريقيا.

وتوبقال مقصد شهير للتزلج والتسلق ويقع على بعد 82 كيلومترا جنوب مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب.