اعتقال ممول حملات بوتفليقة الانتخابية

قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الأمن اقتادت علي حداد رجل الأعمال الممول للحملات الانتخابية الدعائية للرئيس المستقيل من منصبه عبد العزيز بوتفليقة، إلى أحد السجون بعد قرار بالحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وحداد هو أحد أغنى أغنياء الجزائر، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الذي يعتبر أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين.

ويأتي توقيف حداد بعد أن تم اعتراضه الأحد الماضي أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية الجزائرية.

وأصدرت النيابة العامة الجزائرية الاثنين قرارا بفتح تحقيقات في قضايا فساد ونهب المال العام لعدد من رجال الأعمال، ومنعهم من السفر.

ومثل حداد ضمن ما نسب إليه من اتهامات أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

وأوقف عدد من رجال الأعمال الجزائريين بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه.