مصر.. اعتقال نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

أفاد مراسل الحرة بأن السلطات المصرية ألقت القبض على نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل الاثنين.

ويأتي اعتقال إسماعيل ضمن حملة اعتقالات لعدد من الشخصيات المعارضة المصرية بدأت منذ يومين، بالتزامن مع التظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي.

وكانت الشرطة المصرية قد أوقفت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري الأحد، بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم الجمعة، بحسب محاميها.

وفي وقت سابق الأحد، صرح محمد سامي رئيس حزب الكرامة، لـ"قناة الحرة"، بأن قوات الأمن ألقت القبض على نائبه عبد العزيز الحسيني.

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن عدد الذين ألقي القبض عليهم، وفقا للبلاغات التي تلقاها المركز، وصل إلى 356 شخصا.

وشهدت القاهرة ومدن أخرى الجمعة تظاهرات محدودة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية نشر الفنان محمد علي سلسلة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيها "فسادا" في الجيش ومؤسسة الرئاسة، وهو ما نفاه السيسي في مداخلة له خلال مؤتمر الشباب.