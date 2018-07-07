نشر فيديو وهو يحلق شعره فاعتقلته الشرطة الإيرانية

اعتقلت السلطات الإيرانية ناشطا كرديا السبت بعدما احتج على حكم إعدام بحق ناشط آخر.

وقال مركز Hengaw الإيراني-الكردي لحقوق الإنسان إن الشرطة الإيرانية اعتقلت الناشط أرسلان هدايتي من محل إقامته بمدينة قروه في محافظة كردستان وأخذته إلى مكان غير معلوم.

وتداول نشطاء إيرانيون فيديو لهدايتي على تويتر يظهره فيه وهو يحلق شعر رأسه احتجاجا على صدور أحكام إعدام في حق الناشط الكردي رامي حسين بناهي.

وتتهم إيران بناهي بالانتماء إلى مجموعة "كومله" الكردية المعارضة ذات التوجه اليساري، إلا أن المدافعين عن الناشط الكردي ينفون انتماءه لهذه الجماعة.

ولم تمر ساعات عقب انتشار فيديو هدايتي على تويتر حتى توجهت الشرطة لمقر إقامته واعتقلته.

يذكر أن هدايتي من أبرز الناشطين الأكراد في إيران ويعرف بنشاطه البارز في المجال الحقوقي والثقافي في المناطق الكردية.

يعلق مغرد إيراني على خبر اعتقال هدايتي "اعتقال أرسلان هدايتي بسبب جريمة حلق شعرة رأسه.. هنا الجمهورية الإسلامية!"

بينما تقول هذه المغردة الإيرانية "لا يصدق.. اسمعوا هذا.. اعتقال الناشط أرسلان هدايتي بعدما حلق شعر رأسه احتجاجا على حكم إعدام رامين بناهي".