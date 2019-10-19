اعتقال 7 أشخاص تسللوا من الأردن إلى إسرائيل "بحثا عن عمل"

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، السبت، عن قيام سبعة أجانب بتسلل الحدود الأردنية إلى إسرائيل "بحثا عن عمل"، مؤكدة قيام السلطات الإسرائيلية باعتقالهم.



ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا فجر اليوم (السبت) عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل بهدف البحث عن عمل".



وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم".



ولم يبين القضاة جنسية هؤلاء ونفى أن "يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية"، مشيرا إلى أن "الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته".



وتندر حوادث التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.