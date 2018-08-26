'اعتقدت أنها في وضع القيادة الذاتية'.. حادث جديد لسيارة تسلا

قالت السلطات في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأحد إن سائق سيارة من طراز تسلا "كان يظن أنها في وضع القيادة الذاتية"، وذلك بعد أن تسبب في حادث سير.

وأفادت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا بأن السيارة صدمت الجهة الخلفية لسيارة إطفاء متوقفة وأضواء الطوارئ فيها مفعلة، على الطريق 101 في الساعة الواحدة فجرا السبت.

وأبلغ السائق واسمه مايكل تران (37 عاما) الشرطة بأنه ظن أن سيارته كانت في وضع القيادة الذاتية.

واعتقل الرجل للاشتباه في أنه في حالة سكر، لكن شركة تسلا تعرضت للعديد من التدقيق بعد حوادث سير لسياراتها في الآونة الأخيرة.

وتقول الشركة إن القيادة الذاتية غير مصممة لتجنب حوادث السير وتنبه السائقين إلى عدم الاعتماد عليها بشكل كلي.

ولم يتبين بعد إن كان وضع القيادة الذاتية مفعلا خلال الحادث في سان خوسيه السبت.

وقالت تسلا في بيان إنها "لم تحصل على أي بيانات من السيارة حتى الآن" وإنها "تعمل على تجميع حقائق حول الحادث".